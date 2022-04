Le bilan du Covid-19 s'alourdit à Shanghai avec sept nouveaux décès

Shanghai est le théâtre de la pire contagion virale en Chine depuis le début de l'épidémie, avec des dizaines de milliers de nouveaux cas annoncés quotidiennement. Depuis le 10 mars, plus de 200 millions de tests ont été effectués dans la mégapole.

Depuis le début de l'épidémie, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, Pékin a réussi à limiter le bilan total à moins de 5000 morts et moins de 190 000 contaminations, si l'on s'en tient aux chiffres officiels, très inférieurs aux décomptes internationaux.

Les sept personnes décédées au cours des dernières 24 heures étaient âgées de 60 à 101 ans et souffraient de maladies pré-existantes, selon la mairie.

La stratégie «zéro-Covid» de la Chine conduit le pays au désastre

Shanghai est paralysée, confinée depuis des semaines. Les conséquences désastreuses sur la population et l'économie commencent à se faire sentir. Mais le régime de Pékin ne veut faire aucunes concessions.

Depuis fin mars, Shanghai est en confinement total. Dans la métropole économique chinoise de 26 millions d'habitants, cela signifie un couvre-feu strict. Aujourd'hui, de nombreuses personnes confinées dans leur appartement manquent de nourriture. Et l'approvisionnement en médicaments ne fonctionne pas non plus partout.