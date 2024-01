Ce nouveau Covid tue à 100% et en huit jours

Des chercheurs chinois ont infecté des souris avec un virus de la souche Covid. Presque aucun des rongeurs n'a survécu au test.

Des chercheurs de l'Université de génie chimique de Pékin ont étudié une autre partie du groupe des coronavirus. Pour ce faire, les scientifiques ont infecté des souris avec une variante du Covid, le virus GX_P2V. Résultat: près de 100% des rongeurs sont morts, selon le rapport de l'étude.

Avant les tests, les souris ont toutefois été modifiées par génie génétique. Dans le cas contraire, elles n'auraient pas pu être utilisées comme sujets de test, les coronavirus utilisant l'enzyme ACE2 comme récepteur d'entrée. Cette enzyme a donc été introduite artificiellement dans l'organisme des animaux. Les souris étaient ainsi plus sensibles à la maladie, mais aussi plus comparables à l'organisme humain.

Le virus n'apparaît pas non plus sous sa variante naturelle, mais sous la mutante 3UTR. La souche GX_P2V avait déjà été cultivée en 2017, donc avant la pandémie. Au début, on a cloné les virus en laboratoire, puis les souris ont été infectées par voie respiratoire, explique encore l'étude.

Les animaux infectés par le virus sont morts en huit jours, une dégradation «étonnamment rapide», selon les chercheurs. Autre résultat surprenant: contrairement aux symptômes du Covid que l'on a connu, ce ne sont pas seulement les poumons, mais aussi le cerveau et les yeux qui présentent une forte charge virale.

Le virus affecte principalement le cerveau

Les causes de la mort différaient également. Ainsi, selon les scientifiques, les souris sont apparemment toutes mortes de lésions cérébrales. Une infection cérébrale à un stade avancé pourrait en être la cause. Mais la principale conclusion de l'étude resterait la confirmation qu'une transmission à l'humain semble possible.

Ces travaux suscitent, toutefois, l'incompréhension au sein de la communauté scientifique: François Balloux, professeur de biologie à l'University College London, les qualifie de «futiles».

«Je ne vois rien de très intéressant à infecter de force une étrange race de souris humanisées avec un virus mutant. A l'inverse, je verrais bien comment cela pourrait très mal tourner» François Balloux sur X.

Le professeur Richard Ebright, chimiste à l'université Rutgers dans le New Jersey, s'est rallié au jugement de son collègue dans un entretien avec le Daily Mail. Il a en outre critiqué le fait que les chercheurs n'avaient pas concrétisé dans leurs recherches les mesures de précaution qu'ils avaient prises pour éviter une éventuelle épidémie.

