Le Nobel de médecine récompense les pionniers des vaccins Covid

La saison des Nobel se poursuit à Stockholm mardi avec la physique, puis mercredi la chimie, avant les très attendus prix de littérature jeudi et de la paix vendredi, seule récompense décernée à Oslo. Le plus récent prix d'économie clôt le millésime lundi prochain.

Le prix s'accompagne d'une récompense de onze millions de couronnes (900 000 francs), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l'histoire plus que centenaire des Nobel. La Fondation Nobel avait annoncé mi-septembre avoir relevé le montant de cette dotation grâce à sa meilleure situation financière.

«Les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes»

Le prix Nobel de médecine a été décerné lundi à la Hongroise Katalin Kariko et à l'Américain Drew Weissman pour leurs découvertes dans le champ de l'ARN messager qui ont ouvert la voie aux vaccins contre le Covid-19.

Plus de «International»

La Hongroise Katalin Kariko et l'Américain Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine ce lundi. Ils ont contribué au développement «à un rythme sans précédent» des vaccins Covid.

Katalin Kariko et Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine.

Katalin Kariko et Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine.

Envie de vacances? Voici les mesures et restrictions de vos destinations préférées

Si vous avez des enfants, vous avez plus de risques d'attraper le Covid

Les plus lus

D'étranges «chars Frankenstein» se battent en Ukraine

Des chars transformés, assemblés à partir de plusieurs pièces, font leur apparition sur le champ de bataille. Ce qui montre à quel point les Russes sont à court de matériel et comment ils tentent de s'adapter.

La Russie a perdu plus de 2000 chars dans les combats en Ukraine et doit manifestement improviser. Comme l'industrie de l'armement, affaiblie par les sanctions, ne peut pas produire assez rapidement de pièces de rechange, tout ce qui peut rouler et tirer d'une manière ou d'une autre est assemblé à partir de pièces existantes.