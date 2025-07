Un avion de ligne évite de justesse une collision avec un B-52

Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes

Selon le pilote entendu dans la vidéo, cet aéroport ne dispose pas de radar et la tour de contrôle travaille visuellement. (ats)

«Le vol 3788 de SkyWest, assurant la liaison entre Minneapolis et Minot le 18 juillet, s'est posé sans encombre à Minot après avoir obtenu l'autorisation de la tour de contrôle, mais a effectué un détour lorsqu'un autre avion est devenu visible dans sa trajectoire de vol. Nous enquêtons sur cet incident.», a détaillé la compagnie aérienne dans un communiqué, cité par des médias américains.

L'armée de l'air a dit au Washington Post qu'un bombardier B-52 effectuait ce jour-là un vol au-dessus de Minot, où se trouvent un aéroport civil et une base militaire.

«J'ai pensé que la chose la plus sûre était de faire un détour. Je suis désolé pour cette manoeuvre agressive»

«Compte tenu de sa vitesse, c'était un avion militaire, je ne sais pas à quelle vitesse il allait, mais il était beaucoup plus rapide (que nous)», a continué le pilote.

«"Tournez à droite", m'a dit la tour de contrôle. J'ai dit 'il y a là un avion' et (la tour) m'a dit 'tournez à gauche'», entend-on dire le pilote dans une vidéo prise par une passagère, publiée sur Instagram.

«Beaucoup plus rapide que nous»

Un avion de ligne Delta opéré par la compagnie aérienne SkyWest a évité de justesse une collision avec un avion de combat américain, un B-52, grâce à une «manoeuvre agressive», selon des vidéos filmées par des passagers et publiées sur les réseaux sociaux.

Un avion de ligne qui s'apprêtait à atterrir à Minot, dans le Dakota du Nord, a dû changer brusquement de direction. En cause: un bombardier B-52 qui effectuait un vol dans cette zone.

