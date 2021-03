International

La transmission du Covid-19 de l'animal à l'homme jugée «très probable» par l'OMS

Image: Shutterstock

Une étude de l'OMS a conclu que la transmission à l'homme du virus du Covid-19 par un animal intermédiaire est une hypothèse «probable à très probable».

Les spécialistes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estiment que des animaux d'élevage ont joué un rôle important dans la transmission du coronavirus, en Chine et ailleurs. Un incident de laboratoire reste en revanche «extrêmement improbable», estiment-ils dans un rapport.

Les experts privilégient la théorie généralement admise de la transmission naturelle du virus d'un animal réservoir - probablement la chauve-souris - à l'homme, par l'intermédiaire d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié.

La théorie d'une transmission par de la viande surgelée - piste privilégiée par Pékin - n'a pas été écarté par les spécialistes, qui jugent que ce scénario «possible». Dans ses conclusions, le rapport indique que les études de la chaîne d'approvisionnement du plusieurs marchés de Wuhan n'ont pas permis de trouver «des éléments de preuves de la présence d'animaux infectés».

Les experts appellent également à «ne pas négliger les produits d'origine animale provenant de régions situées en dehors de l'Asie du sud-est». Et de conclure: «Les enquêtes doivent être conçues dans des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays». (ats)