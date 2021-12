On jure davantage depuis le Covid – la faute à ce connard de virus

Quelques chiffres:

«Les mentions de "putain de merde" ("fucking shit") et de "trou du cul" ("asshole"), ou de variations apparentées, ont augmenté de 41% entre l'année 2019 et 2021 jusqu'à la fin novembre sur Facebook et de 27% sur Twitter, selon l'étude de l'Université d'Indiana. [...] Le logiciel de profanation CleanSpeak-filtering d'Inversoft Inc, basé à Denver, utilisé par les entreprises qui hébergent des communautés en ligne et autres forums de discussion, indique que le volume de mots filtrés a plus que triplé au cours des 18 derniers mois.»