A Washington, un dîner mondain se transforme en fiasco à cause du Covid-19

Le monde court à la famine et c'est à cause de la guerre en Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a de grandes répercussions sur l'alimentation mondiale, les deux nations étant de grands exportateurs de blé, de maïs ou encore d'engrais minéraux. Voici l'ampleur et les raisons d'une crise parallèle à la guerre.

Le monde a faim dans certaines régions et aura encore plus faim du fait de la guerre, selon les récentes projections. L'Ukraine et la Russie représentent à elles seules environ 30% des exportations mondiales de blé, mais aussi 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz, entre autres ressources d'importance mondiale. L'Ukraine, en termes d'agriculture et de réserve de minerais, bat quantité de records internationaux.