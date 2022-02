Luc Montagnier, prix Nobel de médecine et antivax, est décédé

Luc Montagnier a également tenu de nombreux propos infondés contre la vaccination, une position qui lui a redonné de la visibilité lors de la crise du Covid-19 . Il avait notamment affirmé que le virus était une créature de laboratoire, dérivée du VIH, et que tous les vaccinés décéderaient dans les deux ans. (asi)

Réalisée au début des années 1980, alors qu'explosait la pandémie de sida sans espoir de survie à court terme pour les malades, cette découverte a été le premier pas qui a permis d'aboutir une quinzaine d'années plus tard à des traitements permettant de vivre avec la maladie .

Luc Montagnier n'est plus. Le prix Nobel de médecine est décédé mardi à l'âge de 89. L’annonce de sa mort à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine avait circulé sur les réseaux sociaux mercredi.

Il avait découvert le virus du sida en 1983, ce qui lui avait valu le prix Nobel de médecine en 2008. Pourtant, il était discrédité par la communauté scientifique à cause de ses affirmations douteuses sur les vaccins.

