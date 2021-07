International

Covid-19

L'ONU craint la «catastrophe» face à la vaccination des enfants en recul



Vaccination des enfants: l'ONU évoque un risque de «catastrophe»

Image: Shutterstock

En raison des restrictions liées à la pandémie, la couverture vaccinale infantile contre des maladies comme la rougeole a reculé dans le monde. L'ONU s'en inquiète.

La proportion d'enfants vaccinés dans le monde a baissé en 2020. Un tel recul n'avait pas été observé depuis plus de 10 ans. En cause: la pandémie. En un an, 3.7 millions d'entre eux n'ont pas été ou pas suffisamment immunisés.

Réduction de l'hygiène

Au total, environ 23 millions dans le monde sont désormais vulnérables face à des maladies qui pourraient être évitées.

«La pandémie liée au coronavirus a abouti à un important recul»

La pandémie a en effet forcé à détourner ressources et personnels vers la lutte contre le Covid. Ainsi, nombre de services de soins contre les autres maladies ont dû fermer ou diminuer leurs horaires. L'ONU relaie des inquiétudes sur de possibles épidémies.

3,5 millions d'enfants privés de vaccin

Le taux de couverture d'au moins trois doses contre les principales pathologies qui visent les enfants est tombé à 83%, trois points de moins en un an. Celui contre la rougeole est également en recul, à un chiffre presque similaire. Alors même qu'il baissait déjà avant la pandémie.

Autre problème, 3,5 millions d'enfants supplémentaires n'ont reçu aucune dose des vaccins les plus importants, en augmentation dans toutes les régions. (ats/hkr)

Quels sont les zones les plus concernées?

Les régions les plus affectées par les problèmes de vaccination en raison des restrictions sanitaires sont:

La Méditerranée orientale

Une partie de l'Asie

L'Afrique, l'Europe ou le Pacifique occidental ont pu davantage relancer leurs efforts pendant l'année dernière.

Des millions de décès pourraient être évités

Depuis 2010, aucune avancée importante n'a été obtenue dans la couverture des populations qui ne sont pas immunisées ou pas suffisamment, déplorent l'OMS et l'UNICEF.

Autre donnée: l'utilisation de nouveaux produits ou le recours à d'autres doses sous-exploitées a également ralenti l'année dernière. Les décès de plusieurs dizaines de millions d'enfants pourraient être évités d'ici 2030, si les Etats oeuvrent à garantir une immunisation pour tous dans les différents pays. (sda/ats)