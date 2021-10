La pandémie à travers le monde: le point de la situation

Aux Etats-Unis, des écoles font face à une pénurie de chauffeurs

Dans l'Etat du Massachusetts, certaines écoles ont dû faire appel à la garde nationale afin de former des conducteurs pour la rentrée d'automne.

Des établissements scolaires à travers les États-Unis affrontent actuellement une grave pénurie de chauffeurs de bus, amplifiée par la pandémie, mais provoquée par des problèmes bien plus anciens.

Une enquête de l'association nationale du transport américain indique que plus de 80% des écoles ont des problèmes d'effectifs et 51% d'entre elles décrivent la situation comme étant grave ou désespérée. Plusieurs médias nationaux, dont le New York Times, tirent la sonnette d'alarme face à …