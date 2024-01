screenshot: x

Ce chef de gang ne va pas aimer ce que la police a fait de ses voitures

Le malheur des uns fait le bonheur des autres: la police d'Istanbul a récupéré la flotte de véhicules de luxe d'un trafiquant de drogue. Il y en a pour 3 millions de francs. Les agents patrouillent désormais avec de belles voitures.

La police de Dubaï n'a qu'à bien se tenir! Depuis peu, il existe une autre police municipale, qui circule en voitures de luxe. Selon le ministère de l'Intérieur turc, une flotte entière saisie à un malfrat a été transformée pour les besoins de la police.

Ali Yerlikaya, le ministre de l'Intérieur, a posté sur X une vidéo mettant en scène une vingtaine de voitures de sport, de supercars et de 4x4 aux couleurs de la police stambouliote.

«23 véhicules ont été saisis grâce aux opérations de la police d'Istanbul contre les organisations du crime organisé. Après la décision du tribunal, ces voitures ont été remises à la police». Ali Yerlikaya sur X

D'après The Daily Telegraph, les 23 véhicules ont été confisqués à Hakan Ayik, un trafiquant de drogue international.

La gamme s'étend de la Bentley Continental GT à la Porsche Taycan en passant par des SUV de luxe, Range Rover Sport et Mercedes-Benz GLS. Toute une série de limousines Mercedes ainsi qu'une Ferrari 458 – et une Golf R complètent le lot. La valeur totale est estimée à environ 2,9 millions de francs (100 millions de lires turques).

Toujours selon le Telegraph, ces engins appartenaient donc à Hakan Ayik, bi national australo-turc et chef du gang de motards Comancheros, qui opère principalement en Australie et en Asie du Sud-Est.

Selon Wikipedia, Ayik s'était réfugié en Turquie il y a quelques années avec sa femme néerlandaise et leurs enfants. Il était alors considéré en Australie comme «l'homme le plus recherché du pays». On estimait sa fortune à environ 1 milliard de francs.

Ayik il y a 10 ans sur Facebook. Image: facebook

Ayik a été inculpé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et homicide. Il a été arrêté le 1er novembre à Istanbul avec 36 de ses complices. Le FBI a indiqué qu'Ayik avait en outre contribué à son insu à l'arrestation de centaines de criminels présumés en utilisant une application téléphonique gérée par le FBI, selon l'agence de presse Reuters.

La famille Ayik. Image: instagram

Comme le confirment désormais plusieurs sites automobiles, les mécaniciens des forces de l'ordre risquent de s'arracher les cheveux. Car même si la police estime gagner en prestige avec cette saisie, l'entretien d'une flotte aussi hétérogène et luxueuse coûte très cher. Il serait probablement plus judicieux d'un point de vue financier (et nettement plus lucratif) de vendre ces voitures.

