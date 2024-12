Croatie: Milanovic et Primorac accèdent au second tour

Le président sortant Zoran Milanovic, soutenu par les sociaux-démocrates, affrontera le conservateur Dragan Primorac au second tour de la présidentielle croate. Malgré une avance confortable au premier tour avec 49,20 % des voix, Milanovic n’a pas réussi à éviter un second tour prévu dans deux semaines.

Le président croate sortant, Zoran Milanovic, a manqué de peu de remporter dimanche l'élection présidentielle dès le premier tour. Il devra affronter, dans 2 semaines, le candidat des conservateurs au pouvoir, Dragan Primorac, a annoncé la Commission électorale.

A la surprise générale, un sondage sortie des urnes avait donné le président sortant vainqueur dès le premier tour.

Milanovic, dont la candidature a été soutenue par le Parti social-démocrate (SDP), arrive largement en tête du premier tour du scrutin avec 49,20% des voix, devantPrimorac, le choix de 19,43% des électeurs, selon les résultats officiels basés sur le comptage des bulletins dans près de 99% des bureaux de vote.

L'enquête sortie des urnes, réalisée par l'institut Ipsos, créditait Zoran Milanovic de 51,48% des voix, contre 19,29% pour son adversaire.

Le score du président sortant est néanmoins une surprise car tous les sondages, même s'ils le donnaient favori de cette élection, prévoyaient le second tour. Le dernier, datant du vendredi, le créditait de 37% des intentions de vote au premier tour.

Participation en baisse

Les Croates votaient dimanche nettement moins nombreux qu'aux législatives en avril. La participation, basée sur le même nombre de bulletins comptés, a été de 46%, contre 62% aux législatives.

Plus de 51% des électeurs avaient voté au premier tour de la présidentielle en 2019. Cette faible participation peut s'expliquer par la date du scrutin, entre Noël et le Nouvel An, quand beaucoup de gens sont en vacances.

Le scrutin se déroule avec en toile de fond une inflation importante, une corruption généralisée et une pénurie de main-d'oeuvre.

Le président a peu de pouvoirs

En Croatie, le président est le chef des armées et il est le représentant sur la scène internationale de ce pays de 3,8 millions d'habitants, membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan. S'il a peu de pouvoirs, il est vu par les Croates comme garant de l'équilibre des pouvoirs.

Le président actuel est «la dernière barrière pour empêcher que tous les leviers du pouvoir tombent entre les mains du HDZ», estime ainsi Nenad Horvat, un électeur de Zagreb.

Rhétorique populiste

Ancien dirigeant du SDP et Premier ministre, Milanovic est un homme politique au verbe tranchant qui est passé de la promesse d'une Croatie «progressiste, moderne et ouverte», au début de son mandat actuel, à une rhétorique populiste.

Il a dénoncé l'agression russe contre l'Ukraine, tout en critiquant l'aide militaire fournie par les Occidentaux à Kiev. La Croatie a tout de même fourni à l'Ukraine une aide, notamment militaire, à hauteur de 300 millions d'euros.

Il est qualifié de «pro-russe»

Cette politique lui a valu d'être qualifié par le Premier ministre de «pro-russe» qui «détruit la crédibilité de la Croatie auprès de l'Otan et de l'UE».

Il affirme vouloir empêcher que la Croatie soit «entraînée dans la guerre» en Ukraine.

«Tant que je suis président, aucun soldat croate n'ira faire les guerres des autres» Milanovic

Jure Tomicic, un informaticien de 35 ans, est inquiet en raison des guerres en cours. «Nous avons besoin à la tête de l'Etat d'un dirigeant qui comprendra cette situation avec plus de sérieux, sans faire des blagues», a-t-il déclaré à l'AFP.

Marija Civcija, retraitée de 76 ans, veut que «le président remette de l'ordre dans le pays» et qu'il «corrige» le gouvernement. (tib/ats)