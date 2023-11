Sam Bankman-Fried encourt jusqu'à 110 ans de prison

Dévoré par son appétit de grandeur, il a voulu faire de FTX la première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, selon elle. Dans sa course, «il a voulu dépenser des milliards tirés des comptes de ses clients pour gagner du pouvoir et des relations», a-t-elle affirmé. Et d'ajouter:

Danielle Sassoon, représentante du procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, a décrit Sam Bankman-Fried comme un «patron de talent, ambitieux, qui émerveillait le public, la presse et même les élus du Congrès, qui l'ont auditionné trois fois». Et de rappeler:

Accusé de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation par un jury à New York, après cinq semaines d'un procès retentissant.

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Poutine déploie un super-drone qui choisit ses victimes tout seul

La Russie va utiliser un nouveau type de drone kamikaze qui sélectionne ses cibles sans aide humaine. Mais leur efficacité est controversée.

La Russie utilise un nouveau «super drone» doté d'un système d'acquisition de cible autonome. Ce drone, baptisé Izdeliye-53, est produit par le groupe Kalachnikov et, selon les informations du groupe de réflexion américain Institutes for the Study of War (ISW), il est actuellement testé en Ukraine.