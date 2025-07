Une frappe de drones sur Kharkiv, le 20 juin. Image: EPA

Poutine intensifie ses frappes de drones: «Leur efficacité croît»

La Russie intensifie ses attaques de drones contre l'Ukraine, aggravant les souffrances civiles et poussant le pays à renforcer ses défenses antiaériennes.

Le nombre de drones longue portée lancés par la Russie contre l'Ukraine a augmenté en juin de 36,8% sur un mois, selon une analyse de l'AFP établie mardi, des attaques mettant à rude épreuve les défenses antiaériennes et une population civile épuisée.

Selon les chiffres publiés quotidiennement par l'armée ukrainienne, la Russie a envoyé 5438 drones d'attaque longue portée contre son territoire en juin – le nombre le plus élevé depuis le début de l'invasion de 2022 – contre 3974 en mai.

Il s'agit des drones envoyés de nuit contre l'Ukraine depuis la Russie et comptabilisés chaque matin par Kiev. Ces chiffres n'incluent pas les attaques d'autres types de drones utilisés massivement sur le front.



Un appel à l'aide

L'Ukraine, depuis l'invasion russe lancée en février 2022, subit des bombardements dévastateurs qui ont tué et blessé des milliers de civils. Kiev appelle les Etats-Unis et ses alliés européens à renforcer ses systèmes de défense antiaériens afin de protéger ses infrastructures critiques, alors que les négociations avec Moscou sont dans l'impasse.

En plus des drones, l'armée de l'air russe a également tiré en juin 236 missiles lors de ses attaques nocturnes, selon Kiev, soit près du double de mai. Ces attaques déclenchent des alertes aériennes dans les villes du pays et perturbent les nuits de milliers de civils, contraints parfois de se réfugier dans des abris.

Moscou mène des attaques combinées de drones et de drones «leurres» visant à saturer et induire en erreur les défenses antiaériennes ukrainiennes qui doivent couvrir un large territoire.

Poutine et les drones

En juin, le président russe Vladimir Poutine a souligné que les drones constituaient un élément de plus en plus important de la puissance militaire russe. Il a affirmé que jusqu'à 50 % des attaques ayant «détruit et endommagé des équipements et des installations» en Ukraine étaient lancées par des unités de drones.

Vladimir Poutine. Image: keystone

«Leur efficacité ne cesse de croître», a-t-il déclaré lors d'une réunion télévisée, précisant que son armée créait une branche distincte dédiée aux drones.

L'Ukraine doit répondre

L'Ukraine, qui avait un temps d'avance sur les drones russes au début de l'invasion en 2022, est contrainte de s'adapter.

Roustem Oumerov. Image: www.imago-images.de

«L'Ukraine introduit des évolutions – comme des drones intercepteurs – ainsi que d'autres outils volontairement gardés secrets», a déclaré le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, à la presse, notamment à l'AFP, la semaine dernière.

Selon les chiffres de Kiev, malgré l'intensification des attaques en juin, le taux d'interception de drones et de missiles russes par les défenses ukrainiennes a atteint 86%, contre 81% en mai.

Quel est le véritable impact de ces attaques?

Évaluer les conséquences de ces attaques de drones russes est complexe, l'Ukraine fournissant très peu ou pas de détails sur les cibles touchées. Interrogé sur la multiplication des bombardements russes en Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé qu'ils faisaient partie des opérations militaires menées par Moscou. Il a ajouté, en faisant référence aux exigences russes de cessez-le-feu:

«Kiev sait parfaitement ce qu'il faut faire pour mettre fin aux combats»

Le Kremlin souhaite notamment tenir le contrôle complet de 5 régions ukrainiennes, dont la Crimée, et l'assurance que Kiev ne rejoindra jamais l'Otan, des demandes jugées inacceptables par l'Ukraine. (jah/afp)