Will Smith bat Cumberbatch: qui d'autre a remporté les Golden Globes?

Voici les gagnants dans les principales catégories pour les 79ᵉ Golden Globes qui ont été décernés dimanche soir, sans public ni vedettes, la cérémonie faisant l'objet d'un boycott d'Hollywood.

Le drame familial, The Power of the Dog, un western, a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Le film a également valu un trophée à la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion et à l'acteur secondaire australien Kodi Smit-McPhee. Le film musical West Side Story de Steven Spielberg a également remporté trois Golden Globes. Outre le prix de la meilleure comédie/comédie musicale, l'actrice principale Rachel Zegler et l'actrice secondaire Ariana DeBose ont été récompensées.

Meilleur film dramatique: «The Power of the Dog»

Le sombre western de Jane Campion The Power of the Dog devient le deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique. Il a également remporté les prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Kodi Smit-McPhee.

Ce film, qui interroge les stéréotypes masculins dans le Montana des années 1920 avec Benedict Cumberbatch en cow-boy toxique, a été diffusé par Netflix avec une sortie limitée en salle et a reçu des critiques élogieuses.

Meilleur acteur dramatique : Will Smith

Il a remporté cette récompense grâce à son rôle principal dans le drame sportif King Richard. Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) et Denzel Washington (Macbeth), entre autres, étaient en lice avec Smith.

Will Smith dans King Richard. Image: sda

Meilleure actrice dramatique: Nicole Kidman

Elle a remporté la distinction grâce à son rôle principal dans le film Being the Ricardos. Kristen Stewart (Spencer), Jessica Chastain (Eyes of Tammy Faye) et Lady Gaga (House of Gucci) étaient notamment en lice avec Kidman.

Image: sda

Meilleure actrice de comédie: Rachel Zegler

L'actrice et chanteuse Rachel Zegler a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie/comédie musicale. La jeune femme de 20 ans a su convaincre avec son rôle dans le film musical de Steven Spielberg West Side Story. Elle s'est imposée entre autres face à Jennifer Lawrence (Don't Look Up) et Emma Stone (Cruella).

Image: sda

Meilleur acteur de comédie: Andrew Garfield

Andrew Garfield a remporté le Golden Globe de l'acteur principal dans une comédie/comédie musicale. Il s'est montré convaincant dans Tick, Tick...Boom! du réalisateur Lin-Manuel Miranda. C'est la première fois qu'il remporte un Globe dans sa carrière. Garfield s'est imposé, entre autres, face à Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) et Peter Dinklage (Cyrano).

Meilleure réalisatrice: Jane Campion

Jane Campion a remporté le Golden Globe de la meilleure mise en scène avec le western The Power of the Dog. Outre la Néo-Zélandaise, Kenneth Branagh (Belfast) et Steven Spielberg (West Side Story) étaient notamment nominés. L'année dernière, la réalisatrice Chloé Zhao avait remporté le Globe de la réalisatrice avec le road-movie Nomadland. Pendant des décennies, seule une poignée de réalisatrices avaient été nominées. Barbra Streisand était la seule femme à avoir remporté un Globe dans la réalisation, avant Zhao, pour Yentl (1984).

Meilleure musique de film: Hans Zimmer

Le compositeur vedette Hans Zimmer (64 ans) a remporté un autre trophée Golden Globe. Le natif de Francfort a remporté le prix de l'Association de la presse étrangère (HFPA) avec sa composition pour le drame de science-fiction Dune. Il s'agissait de sa 14ᵉ nomination dans la catégorie meilleure musique de film.

Il a déjà remporté deux Globes, en 1995 pour Le Roi Lion et en 2001 pour Gladiator. Quatre autres candidats étaient en lice avec Zimmer, le Britannique Jonny Greenwood (The Power of the Dog), le Français Alexandre Desplat (French Dispatch), l'Espagnol Alberto Iglesias (Parallele Mütter) et l'Américaine Germaine Franco (Encanto).

Meilleure comédie/comédie musicale: West Side Story

Le film musical de Steven Spielberg West Side Story a remporté le Golden Globe dans la catégorie comédie/comédie musical. Le film s'est imposé entre autres face à des candidats comme Licorice Pizza, Cyrano et Don't Look Up. L'actrice principale Rachel Zegler et l'actrice secondaire Ariana DeBose ont également été récompensées par des Globes.

Succession le grand vainqueur dans les séries

Avec trois récompenses, l'épopée familiale Succession est le grand vainqueur des catégories séries des Golden Globes . Comme en 2020, la sombre satire sur la lutte de pouvoir familiale au sein d'un groupe de médias a remporté, dimanche soir, à Beverly Hills le prix de la meilleure série dramatique . Jeremy Strong a également reçu le prix du meilleur acteur principal dans une série dramatique pour son interprétation du fils rejeté Kendall Roy. Sarah Snook a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à la télévision pour son rôle de sa sœur Siobhan «Shiv» Roy.

Dans la catégorie des séries comiques, c'est Hacks, sur l'amitié de travail entre une animatrice de Las Vegas vieillissante et son jeune auteur de gags, qui a remporté le prix. Jean Smart a également reçu le prix de la meilleure actrice de comédie pour son personnage principal, inspiré de l'ancienne star Joan Rivers. Chez les hommes, c'est Jason Sudeikis qui a remporté cette catégorie pour la deuxième année consécutive dans le rôle de l'entraîneur de football américain Ted Lasso, qui transforme une équipe de football britannique.

Le drame historique sur les Noirs The Underground Railroad a été élu meilleure minisérie ou meilleur téléfilm.

La meilleure actrice principale dans une série dramatique a été MJ Rodriguez dans Pose sur la scène des salles de bal dans le New York des années 1980. Parmi les autres lauréats dans les catégories télévision et minisérie, on trouve notamment Kate Winslet en détective de petite ville dans Mare of Easttown et Michael Keaton en docteur dans Dopesick, ainsi que O Yeung-su en participant senior dans la satire sociale meurtrière "Squid Game".

Une remise de Globe sans invités vedettes

La 79e cérémonie des Globe s'est déroulée sans nominés ni invités vedettes. Le gala télévisé habituel n'a pas eu lieu. Les noms des gagnants ont été communiqués sur les médias sociaux de l'organisation.

L'année dernière, des critiques avaient été émises sur l'absence de Noirs parmi les dizaines de membres du jury et sur le fait que les jurés de l'association de la presse étrangère HFPA avaient souvent accepté des privilèges tels que des voyages et des dîners de gala coûteux. La chaîne de télévision NBC a alors annulé la diffusion, de nombreux studios de cinéma ont mis fin à leur collaboration avec la HFPA et certaines stars, dont Tom Cruise, ont rendu leur prix. (jah/ats)