Le rappeur américain DMX est mort à 50 ans



Hospitalisé depuis une semaine après une crise cardiaque, le rappeur et acteur DMX est décédé, ont annoncé ses proches ce vendredi.

Le rappeur et acteur américain Earl Simmons, connu sous le nom de DMX, est décédé vendredi dans un hôpital de White Plains, dans l'Etat de New York. Il avait 50 ans.

30 millions d'albums

Simmons avait été hospitalisé début avril après une crise cardiaque et avait depuis été maintenu en vie artificiellement. Les détails sur la raison de l'attaque n'avaient pas été rendus publics dans un premier temps.

Le rappeur est devenu célèbre dans les années 1990 avec des tubes tels que «Party Up» et «Get At Me Dog». Il a vendu près de 30 millions d'albums. Jusqu'à Grand Champ (2003), tous ses albums ont atteint la première place des classements américains.