Trickbot: Washington et Londres sanctionnent onze pirates russes

Trickbot avait déployé un rançongiciel contre plusieurs établissements médicaux américains, en 2020. Keystone

Le groupe de hacker est notamment accusé d'avoir, au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2020, ciblé des hôpitaux et centres de santé aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé jeudi des sanctions économiques à l'encontre de 11 cybercriminels présumés, basés en Russie et appartenant au groupe Trickbot. Plusieurs membres avaient déjà été ciblés par des sanctions similaires en février.

«La Russie est depuis longtemps un refuge pour les cybercriminels, notamment le groupe Trickbot. Les 11 personnes visées par ces sanctions économiques sont des administrateurs, développeurs et codeurs.» Communiqué du département américain au Trésor

Le ministère américain de la Justice a par ailleurs rendu publiques jeudi une série d'inculpations dans trois Etats, visant neuf ressortissants russes, qui figurent tous sur la liste des onze personnes visées par ces sanctions.

Hôpitaux ciblés

Ce réseau est notamment accusé d'avoir, au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2020, ciblé des hôpitaux et centres de santé aux Etats-Unis, et avoir notamment déployé un rançongiciel contre trois établissements médicaux du Minnesota (centre), souligne le Trésor.

Le logiciel malveillant Trickbot était utilisé pour pénétrer les systèmes informatiques visés, afin d'y introduire des rançongiciels comme Conti, développé par les cybercriminels, a encore expliqué le ministère de la Justice:

«Conti a servi à attaquer plus de 900 victimes à travers le monde, dans la quasi totalité des Etats américains ainsi que dans une trentaine de pays depuis novembre 2015»

Aucun des neuf Russes poursuivis aux Etats-Unis n'a été arrêté. Deux membres du réseau sont en revanche à la disposition des autorités judiciaires américaines.

Il s'agit d'un programmeur extradé par la Corée du Sud vers les Etats-Unis en 2021 et d'une codeuse lettone qui a plaidé coupable de piratage informatique après son extradition du Surinam la même année, condamnée à deux ans et quatre mois de prison en juin 2023. (ats/jch)