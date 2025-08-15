beau temps29°
Europa Park: une fillette abusée, l'auteur court toujours

Europa Park: il agresse sexuellement une fillette et réussit à s'enfuir

Un homme a attiré une enfant de six ans hors de l'enceinte du parc d'attractions avant d'abuser d'elle dans un bois. Il a été identifié et fait l'objet d'une «recherche internationale».
15.08.2025, 12:3415.08.2025, 12:35
Un article de
t-online

Une fillette a été agressée sexuellement lors d'une visite à Europa-Park. Selon les informations communiquées jeudi par la police allemande, les faits se sont déroulés le samedi 9 août dernier. L'enfant, âgée de six ans, se trouvait dans le parc aquatique et avait perdu de vue ses parents.

L&#039;agression survenue à Rulantica, la partie aquatique d&#039;Europa Park
L'agression est survenue à Rulantica, la partie aquatique d'Europa-ParkImage: Europa Park

L'inconnu aurait alors proposé à la fillette de l'aider à les retrouver, puis l'aurait attirée à l'extérieur dans un bois. Là, il aurait exigé de l'enfant qu'elle «se livre à des actes sexuels avec lui», selon les enquêteurs. Il aurait ensuite abandonné sa victime.

Pendant ce temps, les parents cherchaient désespérément leur fille. Ce n'est que deux heures plus tard, vers 22h20, que l'enfant a été trouvée par un témoin, toujours vêtue de son maillot de bain.

«Flippant»: les mascottes d’Europa-Park ont changé

Un porte-parole de la police a déclaré: «On peut imaginer la détresse psychologique d'une enfant après un acte si terrible». Elle ne semblait toutefois pas avoir subi de blessures physiques.

Connu pour d'autres délits

Grâce à des enregistrements vidéo, l'agresseur présumé a été identifié comme un homme de 31 ans originaire de la région. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.

Il n'a toutefois pas encore été retrouvé. «Il fait l'objet d'une recherche internationale», a déclaré la police.

Il aime tellement Europa Park qu'il y vit

Jusqu'à présent, la police n'a divulgué ni le nom ni l'apparence du suspect. «Nous devons encore en discuter avec le parquet», a déclaré un porte-parole. Il est toutefois possible que la photo soit publiée dans les prochains jours – si l'homme n'est pas arrêté d'ici là.

Le trentenaire, de nationalité roumaine, pourrait s'être enfui à l'étranger. Il serait connu des autorités pour d'autres délits, selon le porte-parole de la police, mais aucun d'ordre sexuel. (t-online)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

