Le Dalaï Lama pleure la perte de son frère aîné

En 2008, malgré le peu de signes d'un changement de politique de la part de Pékin, il avait dit son espoir d'un règlement pacifique de la question tibétaine, et d'une «approche plus raisonnable» de la part de la Chine.

Mais lorsque la CIA a cessé de les financer et que le Dalaï Lama, en 1974, les a exhortés à déposer les armes, les combattants et Thondup ont suivi son appel en faveur d'une solution pacifique.

Au fil des siècles, le Tibet a alterné entre indépendance et contrôle par la Chine, qui affirme l'avoir «libéré pacifiquement» et y avoir apporté infrastructures et éducation.

«Un potentiel de violence énorme»: la face cachée de la Suède

Après la tuerie d'Örebro qui a fait dix morts, la Suède voit encore plus clairement les choses: le pays, qui se définit par son ouverture sociale, risque de devoir capituler face à la spirale de la violence.

Après la fusillade la plus meurtrière que la Suède ait connue récemment, rien n'est plus comme avant. Cela ne vaut pas seulement pour les personnes concernées à Örebro, qui ont fui dans la panique devant un tueur armé de trois fusils. L'homme, un Suédois de 35 ans, a tué dix personnes, en a blessé au moins cinq grièvement, et il aurait pu y en avoir bien plus. La police a déclaré jeudi qu'une quantité de munitions non tirées avait été retrouvée à côté du corps du tireur.