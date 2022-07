Fusillade à Copenhague: plusieurs morts, un jeune Danois arrêté

Le dernier attentat à Copenhague remonte au 14 et 15 février 2015, lorsqu'une série de fusillades à motivation islamiste avait fait deux morts et cinq blessés. (jah/ats)

D'autres ont été contraints de se cacher à l'intérieur. «Tout d'un coup on a entendu des coups de feu, j'ai entendu dix tirs, et nous avons couru tout ce que nous avons pu pour nous réfugier aux toilettes» , a expliqué à DR Isabella, qui y est restée cachée deux heures.

Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus, plus d'une centaine de personnes se sont ruées à l'extérieur de la galerie commerciale.

«Nous pensions au départ que c'était des gens qui couraient parce qu'ils avaient vu Harry Styles, puis on a compris que c'était des gens en panique (...) On a couru pour notre vie»

«Il y a plusieurs blessés, et nous savons désormais qu'il y a plusieurs morts»

Le jeune homme était armé d'un imposant fusil, selon des témoins. Il a été arrêté peu après l'arrivée de la police aux abords de la grande galerie marchande Fields, située entre le centre-ville et l'aéroport de la capitale danoise. L'inspecteur en chef de la police de Copenhague, Søren Thomassen, a déclaré:

Une fusillade a fait plusieurs morts et blessés dimanche 3 juillent dans un centre commercial de Copenhague . La police a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans.

