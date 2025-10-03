larges éclaircies
International
Diddy

P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison

In this courtroom sketch, Sean Diddy Combs breaks down and cries during the playing of a video about his life during his sentencing hearing in Manhattan federal court, Friday, Oct. 3, 2025, in New Yor ...
Durant l’audience, P. Diddy s’est excusé pour ses actes, qualifiant son comportement de «dégoûtant, honteux et malade».Keystone

Ce 3 octobre, un tribunal de New York a rendu sa sentence à l’encontre du rappeur P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs.
03.10.2025, 22:55

L'ex magnat du hip-hop échappe toutefois aux accusations les plus graves, à savoir trafic sexuel et racket.

Le juge a infligé au rappeur une peine de 50 mois d’emprisonnement, dans une affaire liée aux «Freak Offs», des événements sexuels entre des partenaires rémunérés pour lesquels l’accusé avait organisé des déplacements inter-états.

Diddy demande à être gracié par Trump

Durant l’audience, P. Diddy s’est excusé pour ses actes, qualifiant son comportement de «dégoûtant, honteux et malade» et évoquant ses addictions et traumatismes passés.

Les procureurs, de leur côté, avaient demandé une peine de plus de 11 ans, arguant que ses actes démontraient un risque de récidive et une absence de repentir suffisant.

En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l’emprisonnement à perpétuité. (max/afp)

