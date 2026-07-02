beau temps20°
DE | FR
burger
International
Divertissement

New York: demande en mariage sur l'Empire State Building

Vidéo: watson

Ils ont pris tous les risques pour cette demande en mariage

Un couple a escaladé l'Empire State Building à New York mercredi. Il a été interpellé.
02.07.2026, 11:0002.07.2026, 11:00

Deux personnes ont escaladé mercredi le sommet de l'antenne qui surplombe l'Empire State Building à New York, possiblement pour une demande en mariage, avant d'être interpellées, a rapporté la police.

Sur d'impressionnantes images relayées par plusieurs médias, un homme et une femme, habillés de noir et le visage masqué, ont déployé une banderole clamant «lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix». L'homme a ensuite posé le genou à terre dans ce qui s'apparente à une demande en mariage, avant que le couple ne s'embrasse et s'enlace.

Demande de mariage au sommet de l&#039;Empire State Building
Image: DR

«Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n'a été signalé. Les chefs d'inculpation (à leur encontre) restent à déterminer et l'enquête est toujours en cours», a déclaré à l'AFP un responsable de la police de la ville.

Un bâtiment extrêmement surveillé

D'une hauteur de 443 mètres du sol jusqu'au sommet de l'antenne, l'Empire State Building, objet de nombreuses tentatives d'escalade depuis son inauguration en 1931, est accessible aux visiteurs mais extrêmement surveillé.

Son antenne est notamment totalement fermée au public. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Un homme escalade un des pylône du Kappa FuturFestival à Turin
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La pénurie de carburant pousse Poutine à des mesures inédites
Longues files d'attente, installations en panne et interdiction de faire le plein: la pénurie de carburant s'aggrave en Russie. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé sur la situation et présenté des solutions.
L'intensification des attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe produit des effets de plus en plus visibles, et les conséquences de la pénurie de carburant en Russie s'aggravent.
L’article