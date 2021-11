Pour finir, sortons un instant des Montagnes neuchâteloises, mais restons en Romandie . En effet, on ne résiste pas à l'envie de vous glisser cette vidéo devenue culte 👇.

Et, visiblement près du Locle, si l'on en croit les vidéos publiées sur le groupe Facebook «t'es du Locle si...». Allez encore une, mais de jour 👇.

Le plus grand félin d'Europe figure sur la liste rouge des espèces menacées. Selon le quotidien neuchâtelois, environ 150 spécimens vivent dans le Jura franco-suisse.

C'est une très jolie histoire qui a été débusquée par le quotidien Arcinfo : des internautes loclois sont tombés sur une Lynx et ses trois petits. Ils ont capturé la rencontre en vidéo. C'est un événement particulièrement rare, car l'animal est plutôt farouche.

Une maman lynx et ses bébés (peu discrets) se promènent en Romandie

