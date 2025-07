Israël appelle à évacuer le centre de la bande de Gaza

L'armée israélienne a dit avoir intensifié ses opérations terrestres à Jabalia (nord), où elle affirme avoir tué «des dizaines de terroristes» et démantelé «des centaines d'infrastructures terroristes», notamment des tunnels s'étendant sur 2,7 kilomètres à une profondeur de 20 mètres. (ats/vz)

Sur le terrain, la Défense civile a indiqué dimanche que sept personnes avaient été tuées dans la nuit par de nouvelles attaques israéliennes à Gaza-ville (nord) et dans le sud du territoire palestinien.

En Israël, les familles des otages retenus à Gaza se sont inquiétés des conséquences de l'expansion de l'offensive, une association de proches appelant les autorités israéliennes à «expliquer de toute urgence aux citoyens et aux familles le plan de combat et comment celui-ci protège les otages».

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) avait rapporté en janvier que plus de 80% du territoire palestinien ravagé et affamé par la guerre était couvert par des ordres d'évacuation israéliens toujours en vigueur.

En près de 22 mois de guerre, la majorité des plus de deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois.

Un porte-parole de l'armée israélienne a appelé sur X les habitants et les déplacés palestiniens réfugiés dans la région de Deir al-Balah à évacuer le secteur dans l'immédiat.

