Cette musique créée à partir de toiles d'araignées, elle vous plaît?



Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sont à l'origine d'un morceau d'un autre monde, au croisement du malaise et de l'incompréhension. Mais l'expérience pourrait plus sérieusement permettre à l'être humain de communiquer avec les araignées.

La science ne finit pas de nous étonner. La semaine dernière, c'est aidé de son équipe du MIT que le docteur en ingénierie Markus Buehler a présenté ses talents de compositeurs de musique. A l'aide de l'intelligence artificielle (IA), ces chercheurs américains ont créé une bande-son troublante à partir de toiles d'araignées.

La mélodie du futur

Les araignées perçoivent le monde qui les entoure grâce aux vibrations ondulant à travers le tissage de leurs toiles. Cette complexité de la nature a été scannée en 2D par les chercheurs. Lesquels ont, grâce à l'IA, converti les structure protéiques de ces pièges de soie en notes de musique.

Les sons générés ont alors été synthétisés à l'aide d'une harpe informatique et de la créativité folle de l'artiste berlinois Tomas Saraceno.

«C'est inhabituel, étrange et effrayant, mais finalement si magnifique.» cnn

La fameuse musique censée vous réconcilier avec les arachnides👇 Vidéo: watson

Qu'avez-vous ressenti à la suite de cette écoute incroyable? C'est inhabituel, étrange et effrayant, mais finalement si magnifique. C'est inhabituel, étrange et effrayant, point à la ligne. A vrai dire, je ne réalise pas encore ce que je viens d'écouter.

Papoter avec les araignées

Transformer les vibrations silencieuses des toiles en sons intelligibles pour l'être humain? L'idée ne semble pas si dingue. L'expérience pourrait, en effet, nous aider à véritablement communiquer avec ces animaux: «L'espoir est que nous pourrons ensuite rejouer ces mélodies pour améliorer la capacité de communiquer avec l'araignée, et peut-être même l'inciter à agir d'une certaine manière», a expliqué le professeur lors d' une réunion virtuelle de l'American Chemical Society.

Les scientifiques du MIT ont également enregistré les vibrations produites lorsque les araignées se livraient à d'autres activités telles que la rotation de la toile, la parade nuptiale ou encore la communication avec d'autres arachnides. Vivement que l'on puisse livrer nos meilleurs pas de danse dans des concerts d'araignées.

