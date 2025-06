Justin Bieber a de la peine à garder son sang froid face aux paparazzis. twitter

Justin Bieber pète à nouveau les plombs et ça en devient une chanson

Le chanteur s'est à nouveau pris la tête avec des paparazzis et sa dernière diarrhée verbale lui a valu un remix sur TikTok qu'il a lui-même partagé. Un son qui donne presque envie de danser.

«At the Beach» pourrait bien être le hit de l'été 2025. Un son signé Justin Bieber. Contre son gré. On rembobine?

Depuis des mois, Justin Bieber est comparé à Kayne West à cause de son comportement erratique face aux paparazzis, et de ses posts Instagram cryptiques dans lesquels il se dit parfois «brisé». Et, chaque semaine, une rumeur sur la star de 31 ans apparaît dans les médias, comme le fait qu'il serait fauché, qu'il serait drogué ou qu'il aurait des problèmes conjugaux avec Hailey Bieber. Tout ceci sert de toile de fond pour juger de son état de santé mentale qu'on dit fragile.

Sans compter que, lorsque le chanteur s'offre une escapade dans la rue, il est suivi par une horde de paparazzis agressifs. Une vidéo en particulier avait choqué internet. On le voyait à New York, sortir d'un immeuble avec son fils Jack, un bébé de moins d'un an et une pluie de flash s'abattre sur lui et l'enfant. Une séquence qui ne peut que rappeler ce qu'a vécu Britney Spears.

Il faut dire que Justin Bieber est un bon client pour des sites comme TMZ. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il perde ton tempérament. Début juin, on le voyait arriver dans un café avec des amis avant de voir les photographes et de s'énerver en leur lançant: «money, money, money, money!»

Sa dernière logorrhée face aux paparazzis lui a valu, cette fois-ci, un remix sur TikTok qu'on pourrait baptiser «At the Beach».

La version originale:

La version remixée:

Et il faut avouer que le résultat donne envie de cruiser dans une décapotable, direction... la plage.

Ce son est signé Casa di Music, un compte TikTok derrière lequel se cache un homme qui se dit «marié» et «créateur de vos sons viraux préférés». Sur son profil suivi par 630 000 followers, il remixe autant les stars que des créateurs de contenu qui font le buzz sur les réseaux.

Sa dernière cible, donc: Justin Bieber. Une chanson (n'ayons pas peur des mots) que la star suivie par 294 millions de fans sur Instagram a repartagée sur son profil en écrivant:

«Pas à la putain de plage, mec. WTF» On n'a pas compris ce qu'il voulait dire, on n'a pas l'abonnement pour le décodeur Justin Bieber.

Dans les commentaires, les internautes applaudissent le chanteur d'avoir autant d'autodérision et pour eux, il s'agit du son de l'été. Mais le Justin Biber explique sous le post Instagram de Complex qui a également partagé la vidéo, que, certes, la chanson est marrante, mais qu'il reste sur la même position, c'est-à-dire, qu'il est toujours fâché avec les paparazzis.

Cette dernière apparition face à eux a aussi inspiré Michael Pavano, un humoriste connu pour ses imitations plus vraies que nature de Blake Lively, Meghan Markle ou encore Nicole Kidman.

Il a reproduit la scène en changeant un tant soit peu ses phrases et en exagérant sur le «AT THE BEACH». Justin Bieber n'a néanmoins pas partagé cette publication.

