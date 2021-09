International

Macron se prend un œuf et Twitter en fait une omelette



Le président français a, encore une fois, été victime d'un jet d'œuf. Fait à la fois rare et intéressant: le projectile a rebondi sur son épaule sans se casser. Twitter en mode: say no more.

Après la gifle, l'œuf dur. Emmanuel Macron en prend définitivement pour son grade ces derniers temps. Lundi 27 septembre, il a été la cible d'un jet d'œuf, alors qu'il était en déplacement à Lyon. Lancé par un étudiant de 19 ans criant «Révolution» et non «Montjoie! Saint Denis!», l'œuf ne s'est pas cassé. Il a rebondi telle une balle de ping-pong. Evidemment, Twitter a repris l'info, à sa sauce. 👇

Le soutien était bien présent

On a droit à des vidéos plutôt élaborées

Le mec t'em-brouille

L'oeuf après avoir rebondi sur l'épaule d'Emmanuel Macron : pic.twitter.com/pW8e2Vbiip — Bilel 🏰🔥(aka Alezz) (@Suleytropik) September 27, 2021

Les Belges, toujours visés

Coïncidence? Je ne crois pas

L'enquête est à bout touchant

Donc l'oeuf n'a même pas éclaté au contact de l'épaule du président #Macron. L'abruti a balancé un oeuf dur ? #lyon pic.twitter.com/Kx26we0v2c — Ueirdna (@Ueirdnag) September 27, 2021

Vous prendriez bien un œuf au Macron?

Pour ceux qui ont vu Squid Game...

Pokeball!

Good question!

Ça va encore occuper la sphère #twitter avec l'oeuf qu'a reçu #Macron .



Qu'est ce que l'on aurait fait de nos journées si les réseaux sociaux n'existaient pas...? pic.twitter.com/02rc8adbRK — Masque jetable (@MoiMme66998329) September 27, 2021

Les haters, toujours là pour casser l'ambiance

Un dernier effet spécial pour la route?

