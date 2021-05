«Koh-Lanta, c'est entièrement scénarisé», assure un ex-aventurier

Le jeu de télé-réalité est-il truqué? Le débat a enflammé les réseaux sociaux suite à un rebondissement jugé trop gros par les téléspectateurs. Au point que certains appellent désormais au boycott. Un ex-aventurier s'est confié sur les coulisses de l'émission.

Si vous êtes fan de Koh-Lanta, cette nouvelle pourrait vous briser le coeur. «Clairement, la production tire les ficelles, ils peuvent influencer sur le cours du jeu», a assuré Sakhone Holaphong, ancien participant au jeu de télé-réalité, dans l'émission Touche pas à mon poste lundi soir. Il a ajouté être «écœuré»: «Les candidats, finalement, quand on y va, on a aucune chance.»

L'ex-aventurier réagissait à la polémique qui a enflammé les réseaux sociaux ce week-end suite à l'élimination de Vincent, l'un des chouchous du public. Son témoignage est à retrouver ici.

Durant l'épisode de la semaine dernière, une candidate (Lucie) a pu son sauver l'une de ses amies (Maxine) grâce à un «bracelet noir», très opportunément trouvé à quelques pas de son camp et juste au bon moment. Celui-ci lui a permis d'annuler le «collier d'immunité» qui aurait dû protéger Vincent et une autre aventurière.

Ce rebondissement de dernière minute a été jugé trop gros par beaucoup d'Internautes qui ont demandé des comptes à la production sur Twitter. Certains ont carrément appelé au boycott de l'émission.

Le débat a tellement enflé que même Denis Brogniart, l'éternel présentateur de Koh-Lanta a pris la parole pour défendre son jeu: