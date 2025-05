La sortie du jeu vidéo le plus attendu de l'année est repoussée

Le très attendu «Grand Theft Auto VI» («GTA VI») ne sortira finalement pas cet automne. Voici la nouvelle date de sortie prévue.

Armin Hadzikadunic/ jvmag

Coup de tonnerre en ce vendredi après-midi très ensoleillé. Alors que tout le monde pensait voir arriver «Grand Theft Auto 6» d’ici quelques mois, le titre n’arrivera finalement pas cet automne. En effet, au détour d’un post sur ses différents réseaux sociaux, Rockstar vient d’annoncer le report de GTA 6 à l’année prochaine.

Bonne nouvelle tout de même, nous avons désormais une date de sortie finale. GTA 6 arrivera, s’il n’y a pas d’autres reports, le 26 mai 2026 sur Xbox Series X|S et Playstation 5.

Voici le communiqué officiel

«La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026.



Nous sommes vraiment désolés que cette date soit plus tardive que vous ne l’aviez prévu. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d’humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à l’achèvement du jeu.



Avec chaque jeu que nous avons sorti, l’objectif a toujours été de dépasser vos attentes. Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprenez que nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour atteindre le niveau de qualité que vous attendez et méritez.»

Le communiqué de Rockstar Games



