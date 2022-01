Britney est libre, heureuse et nue, et elle le fait savoir sur Instagram

Au terme d'une très longue bataille juridique, la chanteuse de quarante ans a récemment été délivrée de la tutelle de son père, Jamie Spears. Celle-ci avait commencé en 2008, suite à ses problèmes personnels et professionnels.

Sans doute pour pallier à la méchanceté de certains internautes, qu'elle a déplorée un peu plus tôt sur Instagram: «Les gens sont absolument odieux», fait-elle savoir au sujet de certains commentaires sous ses publications.

La publication a déjà raflé plus de 2 millions de likes. Toutefois, Britney a bien pris le soin de désactiver la fonction commentaires au préalable.

Les 38,4 millions d'abonnés de la diva ont ainsi eu le plaisir de la découvrir dans le plus strict appareil. Enfin, par «strict», entendez quand même des bas blancs et un collier de duchesse .

«Free woman energy as never felt better»

La star ne s'est jamais sentie aussi bien dans ses baskets. Fraîchement délivrée de la tutelle de son père, la blonde la plus célèbre de la pop savoure sa libération de l'oppression et des carcans avec un cliché qui fleure bon la liberté.

Britney Spears savoure sa liberté récemment retrouvée. Quoi de plus approprié donc que de fêter cela avec un cliché dans la plus libre des tenues?

