Une adolescente bouscule une ourse pour protéger ses chiens



captures d'écran

Vidéo

Pour sauver ses chiens, une femme s'attaque à un ours à mains nues

La vidéo, postée sur Instagram et TikTok par la cousine de la jeune femme, est vite devenue virale.



Des fois, il faut agir et réfléchir ensuite. C'est sûrement ce qui est arrivé à cette Californienne, qui n'a pas hésité à se jeter sur un ours pour protéger ses chiens d'une mort certaine.

L'un d'eux tente d'ailleurs d'aboyer sur le plantigrade, ce qui a pour effet d'énerver la grosse bête qui se promenait tranquillement avec ses petits sur un mur. 👇

Vidéo: watson

L'histoire se termine bien: la jeune femme s'en tire avec une éraflure au genou et une entorse au doigt. Ses proches, eux, ont salué son courage et lui ont intimé de ne plus JAMAIS s'attaquer à un ours.

