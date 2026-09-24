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Pourquoi Justin Bieber a donné un concert dans ce parc malfamé

C'est un spectacle pour le moins inattendu que Justin Bieber et ses musiciens ont offert à une poignée de passants médusés dans un parc de Los Angeles, ce mardi. Une apparition surprise et surprenante qui avait un but bien précis.

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Fermez les yeux, imaginez. Vous traversez tranquillement un parc de Los Angeles et, assis dans l’herbe à quelques mètres de vous, Justin Bieber est en train d'entamer Yukon. C’est exactement ce qui s’est produit mardi 22 septembre à MacArthur Park, à l’ouest du centre-ville.

Sans annonce, sans immense scène et visiblement sans grand souci de remplir une salle, la superstar de 32 ans a débarqué accompagnée de quelques musiciens pour improviser un petit concert en plein air.

Justin Bieber a troqué les scènes géantes pour l’herbe de MacArthur Park. image: x

T-shirt blanc, short, micro et percussions: difficile de faire plus dépouillé. Dans les vidéos qui n'ont naturellement pas manqué de devenir virales, Justin interprète notamment Yukon, All I Can Take et Speed Demon, entouré d’un public autrement plus réduit que celui auquel il est habitué. Quelques curieux filment la scène sur leur téléphone tandis que le Canadien joue également des percussions et échange avec les personnes présentes.

Pourquoi ce parc?

Ceci dit, Justin ne serait pas simplement venu se détendre sur la pelouse autour d'un pique-nique. Le choix de MacArthur Park n’était pas totalement innocent, selon une source proche du chanteur, qui a expliqué à Page Six que ce dernier entretient «une profonde affection pour la communauté des sans-abri de Los Angeles».

A en croire cette source, Justin s’est rendu sur place pour apporter «des ressources, de la nourriture, des vêtements et de l’espoir» aux personnes en difficulté. Des cartes-cadeaux auraient également été distribuées.

Une information confirmée par Daniel Orea, gérant du café-boulangerie Annie's tout proche du parc, qui a précisé à Page Six avoir vu Justin et ses amis distribuer des «petits sacs en papier» aux sans-abri à proximité. Il a ajouté que deux proches du musicien avaient acheté tous les beignets fraîchement préparés de la boulangerie pour les offrir à la foule présente.

On ignore si le chanteur a distribué des vêtements de sa propre marque ou des produits dérivés de concerts restants, ou s'il a fait un saut dans un magasin local avant son apparition. image: x

Le chanteur n’en est pas à son coup d’essai. En 2020, il avait notamment collaboré avec Alexandria House, un refuge de transition destiné aux femmes et aux enfants, dans le cadre du clip Intentions. Un fonds avait alors été créé pour soutenir l’organisation.

Et MacArthur Park ne lui est pas totalement inconnu non plus: en 2021, il s’était rendu dans une école du quartier pour y interpréter deux morceaux.

La localisation du concert a d’autant plus surpris que MacArthur Park traîne depuis longtemps une réputation peu reluisante. Ces dernières années, le lieu a régulièrement fait parler de lui pour ses campements de sans-abri, son trafic de drogue et ses problèmes de sécurité. Les autorités locales ont récemment multiplié les opérations et initiatives destinées à améliorer la situation.

La visite de la superstar n’a donc pas manqué de faire réagir certains responsables politiques locaux, qui y ont vu un symbole des changements intervenus dans le secteur. Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, s’est empressé de récupérer l’événement, estimant sur X que la performance de Bieber témoignait des «progrès» accomplis pour «reprendre le parc aux trafiquants de drogue» et le rendre aux familles.

Des habitants et responsables associatifs du quartier se montrent toutefois plus prudents, rappelant que l’amélioration du secteur ne saurait se mesurer à la seule apparition d’une popstar, et que ce sont surtout les personnes qui vivent sur place, et non les responsables politiques, qui sont les mieux placées pour juger de son évolution.

Pour sa part, Justin, lui, n’a pas transformé sa visite en meeting ou quelconque opération auto-promotionnelle. Il a chanté, distribué des biens de première nécessité, pris quelques selfies et échangé avec les personnes présentes.

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Une journée presque ordinaire à MacArthur Park, donc. A ceci près que le musicien assis dans l’herbe avait récemment rempli des scènes autrement plus grandes, du festival Coachella au show de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. (mbr)

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