Hillary Clinton partage son discours de présidente des Etats-Unis

«J'ai rencontré des femmes qui étaient nées avant que les femmes aient le droit de vote. Elles ont attendu 100 ans pour ce soir. J'ai rencontré des petits garçons et des petites filles qui ne comprenaient pas pourquoi une femme n'avait jamais été présidente auparavant. Maintenant ils savent, et le monde entier sait, qu'en Amérique, chaque garçon et chaque fille peut grandir et devenir ce dont il rêve, même président des Etats-Unis.»