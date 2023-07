Trump pointe la faiblesse de Joe Biden. Keystone

Trump dévoile son «plan» pour mettre fin à la guerre en Ukraine en 24h

Donald Trump taille le président Biden et assure qu'il n'est pas capable de traiter avec les dirigeants mondiaux. Le républicain se dit d'ailleurs en mesure de résoudre le conflit Ukraine en une seule journée.

Donald Trump, décidément jamais à court d'idées, s'est mué en Jack Bauer (le célèbre personnage de la série 24 Heures chrono). Si l'ancien président ne traque pas les terroristes comme Jack, il peut faire marcher sa matière grise et régler le conflit russo-ukrainien «en 24 heures», selon ses prédictions. Fortiche.

Sur Fox News, au détour d'une interview dans l'émission «Sunday Morning Futures», face à l'animatrice Maria Bartiromo, Trump a assuré entretenir des relations courtoises avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi qu'avec Vladimir Poutine. Avant qu'il n'enfile son costume de fauve et n'ajuste ses coups de griffes à l'encontre de Joe Biden: Trump juge qu'il n'a pas les épaules pour traiter avec les chefs d'Etat.

Pas rassasié, il persévère: «Ce sont des gens intelligents, y compris Macron. Ces gens sont vifs, durs et généralement vicieux. Ils sont vicieux et ils sont au sommet de leur art». Avant de parachever sa diatribe d'une réplique assassine:

«Nous avons un homme qui n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est la période la plus dangereuse de l'histoire de notre pays» Donald Trump qui ne manque pas sa cible (réd: Joe Biden)

A force de le voir s'acharner sur le locataire de la Maison-Blanche, la présentatrice Maria Bartiromo réplique et le questionne sur la tactique qu'il adopterait pour mettre fin au conflit en 24 heures. Trump, fidèle à ses prises de position tranchées, bombe le torse et assure qu'il connait «très bien Zelensky, et Poutine encore mieux», tout en évoquant ses excellentes relations avec les deux présidents.

Le républicain reste persuadé de pouvoir jouer les médiateurs pour assoir les deux ennemis autour d'une même table et conclure une trêve:

«Je dirais à Zelensky: tu dois conclure un marché. Je dirais à Poutine: si vous ne concluez pas d'accord, nous allons fournir à l'Ukraine plus qu'ils n'ont jamais reçu (réd: d'armement). Je conclurai l'accord en un jour.»

(svp)