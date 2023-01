Donald Trump est un fan de golf reconnu. La preuve, il a choisi d'initier sa première épouse à son sport favori. Image: sda

Trump a enterré son ex sur son terrain de golf préféré

Homme d'affaires sans pitié avant d'être sentimental, Trump avait une bonne raison (financière) quant au choix de dernière demeure pour le moins... singulière.

Quelque part entre les étendues d'herbes grasse, les massifs d'hortensias et les «poc!» des clubs de golf rutilants contre les balles, Ivana Trump repose. La première épouse de l'ancien président américain est décédée le 14 juillet dernier des suites d'une chute, à l'âge de 73 ans.

Dès lors, hors de question pour Trump d'inhumer son ex-femme dans une vulgaire fosse commune. Non! La mère de trois de ses enfants (dont Ivanka, sa fille adorée) méritait le meilleur (et une jolie vue) pour reposer pour l'éternité.

Donald a donc porté son choix sur un emplacement... privilégié: un terrain privatisé situé sur le golf de Bedminster, dans le New Jersey, l'un des clubs de la Trump Organization. Tout près du premier trou, mais suffisamment discret pour se trouver à l'abri du regard indiscret des golfeurs et des membres du club.

Selon une source anonyme citée par le New York Post, «ils (les Trump) ont choisi un endroit privé assez herbu». L'article est agrémenté de quelques clichés de la sépulture, une «plaque de granit très discrète sur laquelle est gravée le nom d'Ivana». Une tombe d'une étonnante sobriété pour cette femme d'affaires aussi exubérante que son ex-mari... Probablement en attendant la pierre tombale finale, suppute Vanity Fair.

Donald et Ivana Trump en 1988. image: ats

Le futur cimetière de Trump

Mais quand même, un golf, drôle de choix pour creuser une tombe, non? Pas tant que ça, à en croire le fantasque homme d'affaires de 76 ans. Sur des documents révélés par le Washington Post en 2017, il est indiqué que «M. Trump a choisi spécifiquement cette propriété comme dernière demeure car c'est sa préférée».

Dix ans plus tôt, en 2007, il affirmait lui-même à Page Six:

«Ce n'est pas une chose à laquelle on aime penser, mais c'est logique. C'est un terrain si joli, et Bedminster est un des endroits les plus riches du pays»

Du coup, Trump lui-même a songé à se faire enterrer sur ce golf, lorsqu'il passera l'arme à gauche. En 2014, il a prévu très sérieusement de transformer une partie du club en cimetière, avec un coin spécialement réservé à sa famille. Sur les dix morceaux de terre (avec vue privilégiée sur le premier trou du parcours), le projet prévoyait la construction d'un véritable mausolée de six mètres de haut à la gloire des Trump. La ville s'y est opposée, jugeant le projet un peu trop tape-à-l'œil. Depuis lors, les plans du magnat des finances auraient évolué: il envisagerait désormais de se faire enterrer en Floride.

Un choix intéressé?

Il semblerait que le choix de Trump pour un golf cossu du New Jersey ne soit pas seulement esthétique ou symbolique, mais avant tout... fiscal. Dans cet Etat en effet, les cimetières (ou les terrains utilisés comme tel) bénéficient d'exonérations fiscales d'impôt foncier ou d'impôt sur les successions. Une seule tombe suffit pour bénéficier de ces avantages.

L'enterrement d'Ivana serait-il alors le résultat d'un froid calcul de la part de Trump afin d'économiser des impôts? C'est en tout cas la conviction de plusieurs de ses détracteurs, dont fait partie le professeur de sociologie et spécialiste de l'impôt à l'université de Dartmouth, Brooke Harrington. Lequel s'est étranglé dimanche sur Twitter:

«Enterrer Ivana comme une indigente est une honte pour eux tous»

Un «power couple» des années 1980

image: ats

Donald et Ivana Trump, c'est loin d'être une histoire anodine. Au contraire, au cours de cette relation pétrie de fric et de choc, on compte: 15 ans de mariage, trois enfants (Donald Jr., Ivanka et Eric), des millions de dollars disputés et des centaines de Unes de tabloïds new-yorkais partagées.

Le couple s'est rencontré à New York en 1976. De skieuse et mannequin professionnelle, Ivana Maria Zelníčková se mue en Ivana Trump, femme d'affaires impitoyable accumulant les responsabilités dans la Trump Organization: cadre supérieure, PDG, présidente du «Trump Castle Hotel and Casino» à Atlantic City, directrice du «Plaza Hotel» à Manhattan ou enfin, vice-présidente exécutive... de la décoration intérieure de la Trump Tower (à noter que c'est à elle qu'on doit toute la décoration intérieure et le fameux marbre rose caractéristique du fameux building new-yorkais).

Ivana Trump à la sortie d'un restaurant huppé à New York, en 1990. image: ats

Trump considère cette véritable «bourreau de travail charismatique» comme «une égale». «Il se choisit une partenaire de vie pour travailler à ses côtés et le défier délibérément», raconte un chroniqueur de Forbes. Résultat: au terme de leur mariage, «elle a passé trop de temps avec Donald. Tout n'est qu'auto-promotion», témoigne une ancienne proche qui a préféré rester anonyme.

Le couple ultra-médiatisé se déchire au début des années 1990, sur fond d'infidélité de Trump. Une séparation houleuse soldée par d'interminables procédures judiciaires, qui n'empêcheront pas les ex-conjoints de se rabibocher et de se porter une véritable affection par la suite. En atteste les derniers mots de Trump à son intention, le 14 juillet 2022, pour annoncer le décès d'Ivana, sur son réseau «Truth Social»:

«Elle était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a eu une vie géniale et inspirante»

Géniale au point de partager, au moment venu, leur dernier trou?