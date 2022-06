Sous la houlette de neuf élus - sept démocrates et deux républicains (rejetés par leur parti) -, cette commission déroule, depuis mi-juin, lors d'auditions publiques, un récit plaçant Donald Trump et son entourage au cœur d'une «tentative de coup d'Etat». Vidéos et témoignages à l'appui, ils détaillent méticuleusement les pressions exercées de toutes parts par le milliardaire pour se maintenir au pouvoir, jusqu'à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

Et d'enchaîner: «Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois de la peur et de la crainte vis-à-vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier» .

Attentats de Paris, verdict imminent: les 10 moments forts du procès

Le 13 novembre 2015, un commando islamiste, semant la terreur à Paris et Saint-Denis, faisait 130 morts. Verdict ce mercredi, au terme d'un procès-fleuve de 10 mois. Le principal accusé, Salah Abdeslam, encourt la perpétuité incompressible, une peine rarissime.

Commencé l'année dernière le 8 septembre, le plus long procès de l’histoire judiciaire française s’achève ce mercredi 29 juin. Dix mois d’audiences, entrecoupées par les interruptions d’usage et celles dues au Covid. Dix mois pour juger les complices présumés et l’unique survivant du commando auteur des attentats islamistes du 13 novembre 2015. La plus importante tuerie perpétrée en France métropolitaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale: 130 morts et 400 blessés. Paris et sa proche banlieue étaient frappées en plusieurs endroits: à Saint-Denis aux abords du Stade France, où la France disputait ce soir-là un match amical de football face à l’Allemagne, à des terrasses de cafés bondées et puis au Bataclan, en plein concert, où l’on dénombrera 90 morts.