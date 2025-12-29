en partie ensoleillé-2°
Guerre contre l'Ukraine

Cette étrange phrase de Trump a sidéré Zelensky

epa12616355 A handout photo made available by the Presidential Press Service shows US President Donald Trump (R) meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) in Florida, USA, 28 December 20 ...
Zelensky a été reçu par Trump dimanche à Mar-a-Lago, en Floride.Keystone

Cette étrange phrase de Trump a sidéré Zelensky

Donald Trump a provoqué l’incompréhension lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien. S’il a tenu des propos positifs sur leurs échanges, le président américain a aussi eu une sortie pour le moins étonnante. La réaction de Zelensky fait depuis le tour des réseaux sociaux.
29.12.2025, 07:5729.12.2025, 07:57

Après une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en Floride dépourvue de résultats concrets, mais qualifiée de «positive» par les deux camps, une courte vidéo est devenue virale.

On y voit la réaction de Zelensky à une déclaration de Trump lors de la conférence de presse commune, organisée après les discussions dans la résidence privée du président américain, à Mar-a-Lago. Le président ukrainien paraît d’abord incrédule, penche légèrement la tête, puis lève un sourcil avant d’esquisser un sourire visiblement forcé.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

La scène s’est tenue dans le contexte suivant: avant cette rencontre, Trump s’était une nouvelle fois entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Interrogé sur le contenu de cet échange, Trump — souvent critiqué pour sa proximité avec Moscou — a alors déclaré devant les médias:

«La Russie veut voir l’Ukraine réussir»

Conscient de l’étrangeté de ses propos, il a tout de même ajouté: «Ça paraît un peu bizarre.»

«Zelensky mérite un prix»

Une appréciation que Zelensky a accueillie avec une surprise manifeste, teintée d’un amusement pour le moins contraint. La Russie a envahi son voisin en février 2022 et continue depuis de frapper régulièrement des infrastructures civiles ainsi que des installations énergétiques cruciales pour la population, surtout en hiver — la dernière attaque remontant à Noël.

Sur les réseaux sociaux, Zelensky a reçu de nombreux témoignages de respect pour sa réaction. Le dissident russe et ancien champion du monde d’échecs Garry Kasparov a par exemple écrit sur X:

«Nous sommes tous Zelensky. Mais personne sur Terre n’a son sang-froid»

Le magazine Business Ukraine a de son côté estimé que «Zelensky mérite un prix rien que pour s’être contenu lors de la conférence de presse». De nombreux autres internautes ont eu des réactions similaires, saluant la maîtrise de soi du président ukrainien face aux propos de Trump. (sda/dpa/con/jzs)

