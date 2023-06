Le point sur les déboires judiciaires de Donald Trump

L'ancien président Donald Trump entouré par son équipe d'avocats lors de sa comparution devant un tribunal new-yorkais. Keystone

Le républicain est en outre au centre de plusieurs autres enquêtes. Voici un point sur les démêlés avec la justice de celui qui brigue un second mandat en 2024.

Donald Trump inculpé pour la deuxième fois en deux mois, mais désormais au niveau fédéral: celui qui continue d'écrire l'histoire avec ses déboires judiciaires, inédits pour un ancien président américain, a annoncé jeudi son inculpation par la justice fédérale dans l'affaire de sa gestion des archives de la Maison Blanche.

L'affaire Stormy Daniels

Inculpé début avril dans cette affaire, le républicain est accusé d'avoir «orchestré» des paiements en vue d'obtenir le silence de trois individus dont les révélations auraient pu lui être dommageables à l'approche de l'élection présidentielle de 2016, qu'il a finalement remportée.

En cause notamment, 130 000 dollars versés à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour qu'elle taise une relation extra-conjugale supposée remontant à 2006.

Problème: bien que de tels paiements ne soient pas illégaux en soi, le milliardaire les a inscrits comme «frais juridiques» dans les comptes de son entreprise, la Trump Organization, ce qui lui vaut de faire face à 34 chefs d'inculpation pour «falsifications de documents comptables». L'ancien président, qui a comparu le 4 avril devant la justice new-yorkaise, a plaidé non coupable.

L'assaut du Capitole

Une commission parlementaire, dissoute par la nouvelle majorité républicaine, a enquêté sur le rôle du républicain dans l'attaque de ses partisans contre le siège du Congrès le 6 janvier 2021, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle de 2020.

Lors d'auditions très médiatisées, ce panel à majorité démocrate a dit que l'ancien président avait chauffé ses supporteurs à blanc avant le coup de force et «failli à son devoir de commandant en chef» pendant l'assaut. Dans son rapport final, la commission a estimé que Donald Trump ne devrait jamais pouvoir occuper de nouvelles fonctions publiques après avoir incité ses partisans à l'insurrection.

Ses membres ont aussi recommandé que des poursuites pénales soient lancées contre lui par la justice fédérale, notamment pour appel à l'insurrection. C'est le dossier susceptible d'aboutir sur les charges les plus sérieuses.

Un procureur spécial, Jack Smith, se penche également sur le rôle de l'ancien président dans les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Au terme de son enquête, il pourrait recommander ou non de l'inculper. Mais le dernier mot reviendra au ministre de la Justice Merrick Garland.

L'élection de 2020 en Géorgie

Une procureure de l'Etat de Géorgie enquête depuis 2021 sur «les tentatives d'influencer les opérations électorales» de cet Etat du Sud. Dans un appel téléphonique dont l'enregistrement a été rendu public, on entend le résident de Mar-a-Lago demander à un haut responsable local, Brad Raffensperger, de «trouver» près de 12 000 bulletins de vote à son nom.

Fani Willis, procureure du comté de Fulton qui comprend Atlanta, a chargé un grand jury de déterminer s'il existait assez d'éléments pour inculper le magnat de l'immobilier. Elle est parvenue à recueillir des témoignages de ses proches, notamment de son ex-avocat personnel Rudy Giuliani. Ce grand jury a recommandé des inculpations contre plusieurs personnes sans révéler si l'ancien locataire de la Maison Blanche en faisait partie.

Ses affaires financières à New York

En janvier, la Trump Organization a été condamnée à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales, une première au pénal pour le groupe, qui attend un procès encore plus vaste au civil à l'automne. A la tête de la justice de l'Etat de New York, Letitia James, une élue démocrate, a en effet déposé plainte contre Trump, ses enfants et la Trump Organization.

Elle les accuse d'avoir «délibérément» manipulé les évaluations des actifs du groupe - qui regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et autres propriétés - pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Elle réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l'Etat, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches. (ats/jch)