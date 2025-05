Le nombre d'overdoses aux Etats-Unis en baisse de plus de 25%

Le nombre de morts par overdose a connu une baisse importante aux Etats-Unis en 2024, atteignant son plus bas niveau en cinq ans et offrant un peu d'espoir dans la crise des opioïdes que connaît le pays, selon des données publiées mercredi.

En 2024, 80 391 personnes sont mortes en raison d'une overdose de drogue aux Etats-Unis, une chute de 27% par rapport aux 110 035 décès enregistrés l'année précédente. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis 2019.

Le nombre de morts lié au fentanyl, puissant opioïde de synthèse qui a fait de nombreuses victimes ces dernières années, a aussi plongé, d'environ 76 000 en 2023 à 48 422 l'année passée. Seuls deux Etats ont connu une augmentation, le Nevada et le Dakota du Sud.

Cette amélioration est intervenue sous la présidence de Joe Biden, dont l'administration avait facilité l'accès à des traitements de substitution et avait fait de la naxolone, un médicament contre les overdoses, une pierre angulaire de sa politique antidrogue.

L'administration de Donald Trump, de retour aux affaires depuis le mois de janvier, n'a toutefois pas hésité à s'approprier les mérites de ces bons chiffres.

«Depuis que le président Trump a déclaré la crise des opioïdes comme une urgence de santé publique en 2017, le soutien du Congrès a permis aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de renforcer les capacités de prévention des overdoses dans tous les Etats», a indiqué le CDC dans un communiqué.

Principale cause de mortalité

«Malgré ces améliorations générales, les overdoses restent la principale cause de mortalité pour les Américains âgés de 18 à 44 ans, ce qui souligne le besoin de poursuivre les efforts pour continuer à améliorer la situation», poursuit le communiqué.

La crise des opioïdes trouve ses racines dans les années 1990 quand des fabricants de médicaments ont inondé le marché avec des analgésiques sur ordonnance tels que l'OxyContin. La vague actuelle est alimentée par un autre opioïde, le fentanyl, fabriqué illicitement, en grande partie en Chine et introduit aux États-Unis via le Mexique. Il est souvent mélangé à des stimulants tels que la méthamphétamine et la cocaïne.

Les morts par overdose avaient explosé durant l'épidémie de Covid-19 en raison de la perturbation des soins de santé et de l'aggravation des problèmes de santé mentale. Plus d'un million d'Américains sont morts par overdose ces 20 dernières années. (sda/ats/afp)