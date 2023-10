Donald Trump serre les dents avant son entrée en Bourse. Keystone

Obstacles à l'entrée en Bourse du groupe de médias de Donald Trump

L'ancien locataire de la Maison Blanche voit l'entrée en Bourse de son groupe de médias rencontrer de petits problèmes.

L'entrée en Bourse du groupe de médias de Donald Trump, dans lequel est logé son réseau Truth Social, semblait compromise jeudi après l'annulation de plusieurs investissements majeurs.

Depuis près de deux ans, Trump Media and Technology Group (TMTG) cherche à fusionner avec la société cotée Digital World Acquisition Corp (DWAC) pour pouvoir rallier Wall Street.

Mais DWAC a annoncé qu'elle allait rendre 533 millions de dollars à certains investisseurs, selon des documents déposés jeudi auprès de la SEC, le gendarme américain des marchés.

DWAC est une SPAC, c'est-à-dire une société cotée qui a pour but d'attirer des investisseurs, puis de s'unir à une entreprise cible qui cherche à entrer en Bourse.

DWAC et TMTG «annoncent un progrès vers l'annulation par certains investisseurs de leurs engagements à acheter jusqu'à 1 million d'actions de DWAC (...)», indiquent les deux entreprises dans le document. «DWAC continue ses discussions avec les investisseurs pour l'annulation de l'investissement restant (de 533 millions de dollars) en vue de mettre fin au placement».

Une nouvelle «positive»

Cité dans le communiqué à la fin du document, Eric Swider, patron de DWAC, présente cette nouvelle comme «positive».

«Malgré la façon dont d'autres peuvent chercher à les caractériser (...), nous voulons que nos actionnaires comprennent que ces annulations sont un développement positif dans notre capacité à réaliser le regroupement d'entreprises», assure-t-il.

«Une fois la fusion réalisée, la réduction des besoins en capitaux de TMTG reflète son engagement à développer un modèle d'entreprise durable. C'est une voie que la direction de Digital World Acquisition Corporation soutient pleinement», a-t-il ajouté.

Au début du mois, DWAC et TMTG ont ajouté une option à leur accord de fusion, qui permet à l'une ou l'autre partie d'y mettre fin entre le 31 octobre et le 21 novembre si leurs conseils d'administration ne croient plus que la fusion profitera aux actionnaires.

Depuis l'annonce de l'accord de fusion en octobre 2021, de nombreux rebondissements ont empêché qu'elle soit menée à bien, dont une enquête des autorités fédérales américaines et des irrégularités signalées à la SEC par l'un des cadres fondateurs de TMTG. (awp/ats/afp/svp)