Trump fait son grand retour dans l'un de ses Etats préférés, l'Iowa

Ses parents en prison, cette jeune star s'exprime pour la première fois

Certes, Sophie Fantasy et son mari ne sont pas encore physiquement derrière les barreaux. Mais leurs enfants, les stars Swan & Néo, ont déjà pris les devants. Notamment financièrement. Le grand frère, tout juste majeur, s'exprime pour la première fois depuis la condamnation de papa et maman pour escroquerie.

La semaine dernière, Sophie Fantasy et son mari, Greg Inside, ont été condamnés à cinq ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Bien avant qu'ils incarnent les «parents parfaits» sur les chaînes YouTube de leurs deux enfants Swan et Néo, ce couple est à l'origine d'une vaste arnaque à l'amour, impliquant plusieurs dizaines de filles de l'Est, par l'intermédiaire d'une société baptisée EuroChallenge.