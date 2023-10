Donald Trump est arrivé à New York pour se «battre pour son nom»

Le candidat républicain est arrivé à la Trump Tower dimanche soir, à New York. GC Images

L'ancien président américain a confirmé qu'il se présenterait lundi au tribunal de New York pour son procès pour fraude civile.

«Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation», a clamé le favori des républicains pour la présidentielle de 2024 dans un message posté tard dimanche soir sur Truth Social.

Pas d'absence, cette fois

Contrairement à son dernier procès au civil pour viol et diffamation, en avril dernier, on s'attendait à ce que l'ex-président soit présent en chair et en os au tribunal.

Les préparatifs de sécurité pour sa comparution potentielle au palais de justice de Lower Manhattan sont allés bon train au cours des dernières heures.

Pour rappel, dans cette affaire, Donald Trump est accusé d'avoir gonflé pendant des années la valeur des actifs immobiliers et financiers de sa société, la Trump Organization.

Le milliardaire est arrivé à New York dimanche soir, après un événement de campagne dans l'Iowa. Il passera la nuit dans sa Trump Tower, à Manhattan. (mbr/ats)