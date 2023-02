Trump n'en a pas fini avec cette star du porno

Aux origines: une innocente partie de jambes en l'air

En 2006, Stormy Daniels rencontre celui qui n'est encore «qu'un» magnat de l'immobilier milliardaire, et pas encore le président des Etats-Unis, à l'occasion d'un tournoi de golf en Californie. Le soir même, Donald Trump convie la blonde à dîner dans sa suite. Vous connaissez la suite.



Eux, en revanche, s'accordent moins sur le déroulé de la soirée. Si Stormy Daniels a parlé de la «relation sexuelle la moins impressionnante de sa vie» dans son autobiographie, Trump nie toujours en bloc avoir échangé le plus insignifiant rapport sexuel.



Dix ans plus tard, à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2016, l'affaire menace d'être révélée dans la presse et d'éclabousser le candidat. Michael Cohen met tout en œuvre pour protéger son client et faire taire Stormy Daniels; l'avocat admettra avoir posé 130 000 dollars sur la table.