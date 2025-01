Donald Trump vient-il de glisser une bonne vanne sur Joe Biden? capture d'écran de cnn

Qu'a dit Trump à Obama pour qu'il éclate de rire?

Boring l'enterrement d'un président américain? Pas pour Barack Obama et Donald Trump, qui ont partagé un moment de détente dans la Washington National Cathedral, avant de faire un dernier adieu à Jimmy Carter.

Quand les cinq présidents américains encore en vie se donnent rendez-vous au même endroit, le premier rang de la Fashion Week fait soudain pâle figure. Jugez plutôt: Bill et Hillary Clinton, Georges W. et Laura Bush, Barack Obama (sans Michelle), Donald et Melania Trump ont accepté d'apparaître en rang d'oignon à la Washington National Cathedral, pour les obsèques de leur confrère et ami Jimmy Carter, décédé la semaine dernière à l'âge 100 ans.

Le placement dans la cathédrale était plutôt taquin puisqu'on a eu droit à un démocrate, un républicain, un démocrate et, enfin, un trumpiste. De quoi mélanger les genres, les potins, les convictions, les cravates bleues et les robes sombres. Dans l'assemblée, on trouvait également des vice-présidents. Le prochain, bien sûr, JD Vance, ou encore Al Gore. Mais aussi un certain Mike Pence, le «traître» de Donald Trump, qui a tout de même salué son ancien patron à son passage.

Les deux hommes se détestent, mais il semble que la mort rassemble. Et puis, maintenant que le milliardaire est (à nouveau) l'homme le plus puissant du pays, Pence a certainement dû serrer les fesses et ravaler un petit morceau fierté.

Tout le contraire de son épouse, Karen, qui a non seulement eu le cran de refuser la poignée de main du 47e président, mais de snober Melania. Bonne ambiance, non?

Une fois la cérémonie sur les rails, la photo de famille s'est logiquement agrandie, faisant apparaître le couple Biden, mais également Kamala Harris et Doug Emhoff au premier rang. On peut parier sur le fait que la sécurité était sur les dents.

Si les funérailles se sont déroulées sans le moindre couac, une séquence en particulier a fait sursauter les réseaux sociaux. Au beau milieu des mines d'enterrement, Barack Obama et Donald Trump avaient manifestement de l'énergie à revendre et beaucoup de choses à se dire. Etait-ce l'absence de Michelle qui a poussé le démocrate à taper la causette avec celui qu'il a tenté de faire trébucher durant la campagne?

Quoi qu'il en soit, les chuchotements se sont enchaînés à un rythme effréné, au point que même Melania a essayé de tendre l'oreille.

Et pas à n'importe quel moment de la conversation. Alors que Donald Trump se rapproche soudain de l'oreille de son voisin de cathédrale, l'œil manifestement amusé, Obama éclate de rire. Une blague? Une vanne? Une devinette? Une anecdote particulière? Pour l'heure, personne ne semble être en mesure de lire sur les lèvres du 47e président.

Qu'a bien pu lâcher Trump pour que son ennemi politique se marre à ce point? Leur entente semblait si cordiale que Kamala Harris s'est retournée à plusieurs reprises, presque agacée par la bonne humeur des deux boys.

Les réseaux sociaux se sont amusés à imaginer la petite phrase de Trump qui a fait rire Obama et, forcément, Joe Biden a joué le cœur de cible.

Exemple? «Tu penses que Joe est en train de prendre des notes pour son propre enterrement?»

En réalité, le monde politique sait s'offrir pauses. On n'est pas des bœufs, comme on dit. D'autant plus lorsqu'il s'agit de rendre hommage à l'un des leurs, dans un moment aussi formel. Suffisant pour enterrer la hache de guerre quelques minutes et... balancer une bonne blague? Enfin, petite précision qui a son importance, Michelle Obama aurait dû s'asseoir à côté de Donald Trump. Son absence aura au moins eu le mérite d'animer la cathédrale avant la cérémonie.