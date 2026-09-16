Trump tacle les critiques sur l'IA avec le patron de Nvidia

Trump qualifie les craintes sur l’intelligence artificielle d’«arnaque»

Donald Trump a tenu à livrer sa «vérité» concernant les craintes liées à l'intelligence artificielle.

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Lors du «All-In Summit» à Los Angeles, Donald Trump a qualifié d’«arnaque» les inquiétudes liées aux dangers potentiels de l’intelligence artificielle, lors d’un appel prétendument surprise au patron de Nvidia, Jensen Huang, diffusé sur haut-parleur devant le public.

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Le président américain a également vanté les centres de données qui «rendent les gens riches» et affirmé que les Etats-Unis. Ses propos interviennent alors que le débat sur un renforcement des règles de sécurité s’intensifie, notamment après la démission de Jacob Coxon d’Anthropic, qui alerte sur les risques existentiels liés au développement de modèles toujours plus puissants. (hun)