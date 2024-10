Steve Bannon sort de prison juste avant les élections

Moins de deux semaines plus tard, Donald Trump avait gracié son ancien conseiller dans une affaire fédérale de détournement de fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Il est toujours inculpé dans un volet local du dossier à New York. (ats/afp)

Il doit donner une conférence de presse mardi à New York, selon la chaîne CBS et pourrait aussi reprendre les commandes de son podcast, «War Room», dès mardi pour continuer, comme il l'avait promis, de soutenir le candidat républicain.

«Je ne suis pas brisé. Je me sens revigoré» , a déclaré Steve Bannon mardi au New York Times.

Cette blague raciste risque de coûter très cher à Donald Trump

Un humoriste à la botte du candidat républicain a traité l'île de Porto Rico de «poubelle flottante», sur la scène du Madison Square Garden dimanche. Une bourde qui met les républicains dans l'embarras: la Pennsylvanie, un swing state, abrite l'une des plus grandes communautés portoricaines du pays.

Bad Bunny, 40 millions d'abonnés sur Instagram, est sans doute le rappeur le plus populaire auprès des Latinos-Américains. Bad Bunny est portoricain. Et Bad Bunny a choisi un moment fort pour (enfin?) soutenir publiquement la campagne de Kamala Harris. Dimanche soir, un certain Tony Hinchcliffe, animateur du potcast humoristique Kill Tony, s'est fendu d'une vanne raciste durant le rallye de Donald Trump au Madison Square Garden de New York.