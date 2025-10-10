Trump menace la Chine d'une hausse «massive» des droits de douane

Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et a ajouté qu'il «ne semblait plus y avoir de raison» de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du sud dans deux semaines, comme c'était prévu.

Le président américain, dans un message sur son réseau Truth Social, dit qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement» après les restrictions décidées par la Chine sur les terres rares.

L'une des options envisagées est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

La Bourse de New York a glissé dans le rouge immédiatement après cette menace du président des Etats-Unis.

En hausse depuis l'ouverture de la séance boursière à Wall Street, les principaux indices de la place américaine reculaient vers 17H15: le Dow Jones perdait 0,30%, l'indice Nasdaq cédait 0,86% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,50%. (sda/awp/ats/afp)