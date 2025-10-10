en partie ensoleillé12°
Donald Trump

Pas de Nobel pour Donald Trump, c'est María Corina Machado

epa12442779 US President Donald Trump during a Cabinet Meeting at the White House in Washington, DC, USA, 09 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the ...
Coup dur pour Donald TrumpKeystone

Pas de prix Nobel pour Donald Trump

Le président américain n'a pas obtenu la distinction tant convoitée. C'est l'opposante vénézuélienne María Corina Machado qui a été récompensée.
10.10.2025, 11:0210.10.2025, 12:00

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour ses efforts «en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie».

«Maria Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps», a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes, à Oslo.

«Elle a été une figure clé de l'unité au sein d'une opposition politique autrefois profondément divisée, une opposition qui a trouvé un terrain d'entente dans la revendication d'élections libres et d'un gouvernement représentatif»
Jørgen Watne Frydnes
(FILES) Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures as she votes during the presidential election, in Caracas on July 28, 2024. Venezuela opposition leader Maria Corina Machado wins the ...
María Corina MachadoImage: AFP

Elle a réussi cette unification au moment où« le Venezuela est passé d'un pays relativement démocratique et prospère à un État brutal et autoritaire en proie à une crise humanitaire et économique», a ajouté le président du comité Nobel.

Contrainte de vivre dans la clandestinité

La notoriété de Machado a explosé lors des primaires de l'opposition en octobre 2023, recueillant plus de 90% des voix lors d'une démonstration de force avec 3 millions de votants. Elle est rapidement devenue une favorite des sondages pour être surnommée la «libertadora» («libératrice»), en hommage au «libertador» Simon Bolivar.

Au cours de l'année écoulée, «Mme Machado a été contrainte de vivre dans la clandestinité. Malgré les graves menaces qui pèsent sur sa vie, elle est restée dans son pays, un choix qui a inspiré des millions de personnes», a rappelé le comité.

Le Prix Sakharov décerné à deux opposants politiques vénézuéliens

Le prix échappe donc au président américain Donald Trump, qui n'avait pas caché son désir de le remporter cette année. Depuis son retour à la Maison Blanche pour son second mandat en janvier, le dirigeant américain a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il «méritait» le Nobel pour son rôle dans la résolution de nombreux conflits - une affirmation largement exagérée, selon les observateurs. (jzs/afp)

Thèmes
Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
En France, Badinter est entré au Panthéon
Robert Badinter est entré jeudi au Panthéon, le temple de l'universalisme républicain en France, «avec les Lumières» et «les principes de l'Etat de droit», lors d'une cérémonie solennelle en hommage à l'artisan de l'abolition de la peine de mort.
Emmanuel Macron a promis dans son discours de continuer à «porter» son combat «jusqu'à l'abolition universelle». «Pour Robert Badinter, chaque jour devant nous doit être un 9 octobre», date de la loi de 1981 portant l'abolition de la peine de mort, a dit le chef de l'Etat sous la nef du Panthéon.
