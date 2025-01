«Golfe d'Amérique»: Google obéit à Trump (mais a trouvé une parade)

Traduit et adapté par Noëline Flippe

McKinley, tout comme Trump, était un partisan des droits de douane élevés et de l’expansion territoriale des Etats-Unis. Cependant, McKinley a également mené les Etats-Unis dans une guerre contre les Espagnols aux Philippines. Trump, en revanche, tente jusqu’à présent de se présenter comme un «président de la paix». (con)

Et le républicain n’a pas perdu de temps pour concrétiser ses idées. La semaine dernière, il a signé des décrets prévoyant l’adoption de ce nouveau nom dans la communication officielle des administrations américaines.

Donald Trump obtient ce qu’il veut – du moins partiellement. Après son retour à la présidence, le nouveau et ancien président des Etats-Unis a publiquement évoqué son idée de renommer le «Golfe du Mexique» en «Golfe de l’Amérique». Selon lui, cela sonnerait mieux.

Le géant de la technologie Google adapte deux noms sur son application Google Maps aux Etats-Unis. Le golfe du Mexique est rebaptisé «Golfe d'Amérique» et le Mont Denali en Alaska redevient «Mont McKinley».

