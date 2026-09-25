Donald Trump aime rebaptiser les choses. Image: keystone

Le Canada provoque Trump avec sa méthode préférée

La capitale canadienne Ottawa veut débaptiser sa Trump Avenue. Le maire de la ville a annoncé le projet, non sans lancer au passage une pique au président américain.

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La Trump Avenue d’Ottawa vit ses dernières heures: le Conseil municipal de la capitale canadienne a décidé à l’unanimité de rebaptiser cette rue d’un quartier résidentiel, qui porte le nom du président américain. Il n’aime pas l’idée qu’il y ait «dans notre ville quoi que ce soit qui porte le nom de Donald Trump, qui a montré son hostilité envers le Canada», a déclaré mercredi le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe.

La Trump Avenue se trouve dans un quartier résidentiel verdoyant d’Ottawa appelé Central Park, où de nombreuses rues portent des noms liés à New York, la ville d’origine du président étasunien. Les habitants du quartier doivent désormais former un groupe de travail afin de trouver un nouveau nom à leur rue. Le changement devrait intervenir l’année prochaine.

Bientôt de l’histoire ancienne: un panneau portant le nom de Trump à Ottawa. Image: www.imago-images.de

Trump adore rebaptiser des lieux

Le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis s’est intensifié ces derniers mois, Washington et Ottawa s’imposant mutuellement de lourds droits de douane. Dans ce contexte, Donald Trump a récemment ordonné que le lac Ontario, situé entre les deux pays, soit rebaptisé «lake America», une décision fermement rejetée par le Canada.

Trump a tout simplement rebaptisé le lac Ontario «lac America». Image: keystone

Le président américain a par ailleurs provoqué à plusieurs reprises son voisin du nord en évoquant l’idée de faire du Canada le 51e Etat des Etats-Unis.

En décidant à son tour de débaptiser une rue portant le nom de Trump, Ottawa lui rend ainsi la monnaie de sa pièce, dans ce qui ressemble à une provocation soigneusement calculée.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, un institut de recherche sur la paix, un aéroport, un centre culturel et une rue ont déjà été renommés en son honneur. Donald Trump s’est toutefois heurté à la justice lorsqu’il a voulu rebaptiser le célèbre John F. Kennedy Center for the Performing Arts, dans la capitale Washington. Un juge a interdit au président en exercice de changer le nom de l’établissement. Donald Trump a alors menacé de fermer le centre, voire de démolir cette prestigieuse institution culturelle. (afp/cc/trad. hun)